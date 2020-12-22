خبر في الجول - التشخيص المبدئي لـ مدافع الإسماعيلي يعكس إصابته بقطع في الرباط الصليبي

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 22:52

كتب : ياسر الشريف

أحمد أيمن مع الإسماعيلي أمام رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري

عكس التشخيص المبدئي لإصابة أحمد أيمن مدافع الإسماعيلي، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

أحمد أيمن

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيخضع لأشعة جديدة للتأكد من الإصابة، والبدء في خطوات العلاج.

وتعرض أيمن للإصابة في مباراة الجونة، وهي المباراة الأولى له هذا الموسم.

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ولعب أيمن الموسم الماضي 17 مباراة.

ولعب صاحب الـ 23 عاما 41 مباراة بقميص الدراويش بشكل عام.

أحمد أيمن الإسماعيلي
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