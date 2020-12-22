خبر في الجول - التشخيص المبدئي لـ مدافع الإسماعيلي يعكس إصابته بقطع في الرباط الصليبي

عكس التشخيص المبدئي لإصابة أحمد أيمن مدافع الإسماعيلي، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

أحمد أيمن النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيخضع لأشعة جديدة للتأكد من الإصابة، والبدء في خطوات العلاج.

وتعرض أيمن للإصابة في مباراة الجونة، وهي المباراة الأولى له هذا الموسم.

ولعب أيمن الموسم الماضي 17 مباراة.

ولعب صاحب الـ 23 عاما 41 مباراة بقميص الدراويش بشكل عام.