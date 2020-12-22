أتليتكو مدريد يواصل انفراده بالصدارة بثنائية في سوسيداد

واصل أتليتكو مدريد انفراده بصدارة الدوري الإسباني بعد الفوز على ريال سوسيداد.

وتغلب أتليتكو مدريد على مضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الدوري الإسباني.

رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 32 نقطة من 13 مباراة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي خاض 14 مباراة في الدوري.

أما ريال سوسيداد فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثالث من 16 مباراة ليتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، لكن مع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 49 افتتح ماريو هيموسو التسجيل.

وعزز ماركو ليورنتي تقدم أتليتكو مدريد بهدف ثاني في الدقيقة 74 ليضمن الفريق الثلاث نقاط وصدارة المسابقة.

ويلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة أمام خيتافي يوم الأربعاء 30 ديسمبر.