تشكيل برشلونة – ثلاثي قلب دفاع.. وميسي يقود الهجوم مع برايثوايت

أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه المستدعى للقاء بلد الوليد اليوم الثلاثاء.

ويحل برشلونة ضيفا على ملعب نيوفو جوسي زورييلا لملاقاته في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل اعتماد كومان على ثلاثي في الدفاع مقابل خماسي في خط الوسط مع وجود ليونيل ميسي ومارتن برايثوايت في الهجوم.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

في الدفاع: جوردي ألبا- أوسكار مينجوزا- رونالد أراخو

في الوسط: جوردي ألبا- ميراليم بيانيتش- فرانكي دي يونج- سيرجينو ديست- بيدري

في الهجوم: مارتن برايثوايت- ليونيل ميسي

ويحتل برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة بعدما خاض 13 لقاء.

فيما يأتي بلد الوليد في المركز الـ18 بـ14 نقطة بعدما خاض 14 مباراة.