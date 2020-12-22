خبر في الجول - مسحة جديدة لرباعي الأهلي المصاب بـ كورونا لتحديد مصيره من القمة

يخضع رباعي الأهلي المصاب بفيروس كورونا لمسحة طبية جديدة للكشف عن الفيروس من أجل تحديد موقفه من لقاء القمة أمام الزمالك.

ويوجد 4 حالات إصابة بفيروس كورونا ضمن صفوف الأهلي على رأسهم بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

بجانب الثلاثي رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيجري مسحة طبية جديدة للرباعي المصاب صباح غدا الأربعاء.

وذلك من أجل معرفة موقفهم من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري بملعب برج العرب.

بينما يواجه الفريق الأحمر سونيديب بطل النيجر غدا الأربعاء، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.