الفوز الأول في الدوري.. المقاصة يعود من بعيد ويهزم الطلائع بثنائية

حقق فريق مصر للمقاصة الفوز الأول له في الدوري المصري هذا الموسم على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من المسابقة بملعب جهاز الرياضة العسكري.

وبعدما خسر أمام الأهلي وإنبي نجح إيهاب جلال في قيادة المقاصة للفوز الأول في الدوري بعد تأخره في النتيجة أمام الجيش، ولكن الفريق الفيومي نجح في العودة والانتصار.

وحصد المقاصة أول 3 نقاط له في الدوري ليحتل المركز الـ11، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة واحدة في المركز الـ16.

تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش في الدقيقة 16 بهدف رائع من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس محمود حمدي.

وفي نهاية الشوط الأول حصل المقاصة على ركلة جزاء سجل منها أحمد مودي التعادل في الدقيقة 43.

ومع بداية الشوط الثاني ظهر المقاصة أخطر على المرمى ونجح شيميليس بيكلي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وكاد بيكيلي أن يسجل الثالث في الدقيقة 73 بعدما تلقى تمريرة من عمرو مرعي لتجعله في مواجهة المرمى الخالي من الحارس محمد بسام لكنه سدد كرة اصطدمت في القائم وذهبت بعيدا.

لتنتهي المباراة بفوز المقاصة ويفشل طلائع الجيش في تحقيق فوزه الأول في الدوري حتى الآن.