بعد قبول استئناف نابولي.. إيقاف رابيو عن مواجهة أودينيزي

حصل نابولي على حكم بقبول الاستئناف المقدم بإعادة مواجهته أمام يوفنتوس، وهنا تأثير آخر وهو إيقاف أدريان رابيو لاعب يوفنتوس أمام أودينيزي.

أدريان رابيو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكان الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري قد قررا باعتبار نابولي مهزوما أمام يوفنتوس 3-0 بالإضافة إلى خصم نقطة بسبب عدم حضور اللقاء.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا عن قبول استئناف نابولي يعني إيقاف رابيو عن مباراة الأسبوع المقبل.

وكان من المفترض إيقاف رابيو عن الجولة الرابعة التي لم تلعب وتم رفع الإيقاف لاعتبار فريقه فائزا بنتيجة 3-0.

وبعد عودة المباراة من جديد يعود إيقاف اللاعب في مباراة يوفنتوس المقبلة.

ويلعب يوفنتوس أمام فيورنتينا اليوم الأربعاء لكن فات الأوان لاتخاذ الحكم في الاعتبار.

وبذلك يتم إيقاف رابيو في المباراة المقبلة والتي ستقام ضد أودينيزي في يناير.