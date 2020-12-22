النني أساسي مع أرسنال.. وهجوم سيتي بالقوة الضاربة

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 21:17

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال - دوندالك

يتواجد محمد النني في التشكيل الأساسي لأرسنال أمام مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء.

ويستضيف أرسنال منافسه سيتي في ملعب الإمارات في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

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في حراسة المرمى: رونار رونارسون

في الدفاع: سياد كولاسيناك- جابرييل ماجاليس- شكوردان موستافي- ميتلايند نيلز

في الوسط: محمد النني- داني سيبايوس- سيدريك سواريس

في الهجوم: جو ويللوك- ألكسندر لاكازيت- جابرييل مارتينللي

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: زاك ستيفن

في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- خوان لابورتي- روبين دياس- جواو كانسيلو

في الوسط: رودريجو- فيرناندينيو- فيل فودين

في الهجوم: بيرناردو سيلفا- جابرييل خيسوس- رياض محرز

النني أرسنال مانشستر سيتي
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