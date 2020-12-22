اللجنة الثلاثية تجتمع مع البدري بعد عودته إلى مصر

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 20:55

كتب : بسام أبوبكر

حسام البدري - مصر

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أنه سيعقد جلسة مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة عقب عودته من الخارج.

ويقضي حسام البدري فترة إجازة في كندا لزيارة أسرته.

ويعقد البدري جلسة مع اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد لمناقشة احتياجات المنتخب في المرحلة المقبلة.

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وأضاف البدري أنه تحدث مع مجاهد هاتفيا للتنسيق فيما هو مقبل بما يصب في مصلحة المنتخب الوطني.

وأبدى ارتياحه الكبير لحرص رئيس اللجنة الثلاثية على دعم المنتخب وتذليل أي عقبات تجاه عمل الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.

ويستعد المنتخب لخوض منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في شهر مارس المقبل، ضد كينيا وجزر القمر.

منتخب مصر حسام البدري
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