في ظهور بانينكا.. إنبي والمحلة يتعادلان

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 19:28

كتب : FilGoal

رامي صبري - إنبي

تعادل إنبي وغزل المحلة إيجابيا بهدف لكل منهما اليوم الثلاثاء في ملعب بتروسبورت في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

افتتح هشام عادل "بلحة" أهداف اللقاء للمحلة في الدقيقة 28 بعد تسديدة من ركلة حرة ارتطمت في حائط الصد وغيرت الكرة اتجاهها وسكنت الشباك.

وأدرك رامي صبري التعادل لإنبي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء سددها على طريقة بانينكا الشهيرة ساقطة في وسط المرمى.

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ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة وانحصر اللعب في وسط الملعب.

وارتفع رصيد إنبي بسبب ذلك التعادل إلى أربع نقاط يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.

فيما يأتي الحملة في المركز الـ13 بنقطتين من تعادلين وهزيمة.

ويواجه إنبي منافسه الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة من الدوري.

فيما يلتقي المحلة في الجولة المقبلة مع طلائع الجيش.

إنبي غزل المحلة في الدوري
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