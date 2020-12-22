كرة سلة - أشرف توفيق لـ في الجول: الاتحاد أقر لائحة كورونا الإثنين فقط.. أين وزارة الرياضة؟

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 19:10

كتب : أحمد الخولي

أشرف توفيق - المدير الفني لرجال سلة الأهلي

أبدى أشرف توفيق المدير الفني لرجال الأهلي كرة السلة إندهاشه من قرار الاتحاد المصري بشأن لائحة الاتحاد المصري بخصوص فيروس كورونا.

وأقر الاتحاد المصري لكرة السلة لائحة أعلنها اليوم الثلاثاء بتأجيل أي مباراة حالة إصابة 6 لاعبين أو أكثر في الفريق الواحد.

وكان الأهلي قد أعلن عبر FilGoal.com إصابة 4 لاعبين واشتباه في حالة خامسة.

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وقال أشرف توفيق عبر FilGoal.com: "تأكدنا من إصابة 4 لاعبين وهناك اشتباه في لاعب خامس".

وأوضح "أجرينا مسحات لنصف الفريق فقط وقد نجد حالات أخرى في المسحة التي ستظهر الأربعاء".

وأبدى توفيق اندهاشه "اتحاد السلة أقر لائحة خاصة بتأجيل المباريات إذا أصيب 6 لاعبين أو أكثر، وتلك اللائحة تم إقرارها أمس الإثنين فقط".

وشدد "كان من المفترض أن يقر اتحاد السلة اللائحة عند الاجتماع بالأندية قبل بداية الموسم وليس الآن".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق سبورتنج غدا الأربعاء ضمن مباريات نصف نهائي دوري المرتبط على أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة.

وكشف توفيق "تم تأجيل مباراة للأهلي في دوري كرة الطائرة أمس بسبب إصابة 3 لاعبين فقط مع العلم أن قائمة فرق الطائرة تكون أكثر عددا من السلة، لكنهم أقروا اللائحة بتأجيل المباراة حال إصابة 3 لاعبين قبل الموسم، لذلك قرار ااتحاد السلة غير مفهوم".

وأتم تصريحاته "أتساءل أين وزارة الرياضة مما يحدث؟ نتجه إلى فندق بجانب 12 فريقا وهذا سيتسبب في اختلاط بين المصابين وغيرهم مما يؤدي لزيادة الأعداد، صحة وأرواح الناس هي الأهم".

كرة سلة الأهلي فيروس كورونا
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