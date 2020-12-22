الأهلي يتلقى دعوة من جلوب سوكر لاستلام جائزة بوصفه نادي القرن والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط

جلوب سوكر توجه دعوة لـ محمود الخطيب لاستلام جائزة نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا بالبطولات في الشرق الأوسط

وجهت مؤسسة "جلوب سوكر" في دبي دعوة لمحمود الخطيب رئيس الأهلي لحضور احتفالية كبرى هناك واستلام جائزة بوصف الأهلي نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا بالبطولات في الشرق الأوسط.

وأصدر الأهلي بيانا جاء كالآتي:

"تلقى محمود الخطيب رئيس النادي، خطابا قبل خمسة أيام من مؤسسة «جلوب سوكر» في دبي، تدعوه للاحتفالية الكبرى التي سوف تقيمها المؤسسة يوم ٢٧ ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى بحضور نجوم الكرة العالمية، واستلام جائزة النادي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في الشرق الأوسط".

"ووافق الخطيب على قبول الدعوة في رده المكتوب على مؤسسة «جلوب سوكر» قبل ثلاثة أيام. يذكر أن مؤسسة «جلوب سوكر» طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة 60٪ للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة و40٪ من القرار لرأي الجمهور في التصويت الذي انتهي منذ ساعات. وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة قبل الانتهاء من التصويت. وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط".