في الدرجة الثانية – السقوط الأول للمنيا.. وصراع صدارة مشتعل

انتهت مباريات الجولة الخامسة من مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية من الدوري وشهدت تقاسم ثلاثة فرق للصدارة بعد ما آلت إليه نتائج المباريات.

ويبدو أن الأرض لم تلعب مع أصحابها كثيرا خلال تلك الجولة.

إذ أن الفيوم انتصر خارج ملعبه على المنيا بهدف حسين خالد ليتعرض أصحاب الأرض للهزيمة الأولى لهم في الموسم الجاري.

وانتصر سوهاج كذلك خارج ملعبه على تليفونات بني سويف بهدف نشأت مسعد.

وحقق ديروك الفوز كذلك خارج ملعبه على مركز شباب سمسطا بهدفين دون رد.

فيما جاء الانتصار الوحيد لأصحاب الأرض لصالح الألومنيوم على حساب بترول أسيوط بهدف دون رد سجله مراد صبري.

وتعادل الشرقية للدخان بهدين لمثلهما مع كيما أسوان.

تقدم الشرقية للدخان عن طريق محمد الفيل وتعادل مصطفى جلال لكيما أسوان قبل أن يسجل حسن عزوز التقدم من ركلة جزاء للأول.

وأدرك كيما أسوان التعادل عن طريق ركلة حرة من أحمد حسين.

وتعادل أسمنت أسيوط مع بني سويف إيجابيا بهدف لكل منهما، وبذات النتيجة طهطا مع قنا.

فيما تعادل شبان قنا مع الإعلاميين سلبيا بدون أهداف.

بتلك النتائج يتصدر المنيا المجموعة بعشرة نقاط بالتساوي مع الألومنيوم والشرقية للدخان.

وفي المركز الرابع يأتي ديروط بتسع نقاط بالتساوي مع بترول أسيوط.

وفي المركز السادس يأتي شبان المسلمين بقنا بثماني نقاط بالستاوي مع الإعلاميين وسوهاج.

وفي المركز التاسع يأتي قنا بسبع نقاط بالتساوي مع الفيوم.

ويحتل مركز شباب سمسطا المركز الـ11 بست نقاط يليه طهطا بخمس نقاط ثم تليفونات بني سويف وبني سويف بأربع نقاط لكل منهما.

وفي المركز الـ15 يأتي أسمنت أسيوط بثلاث نقاط وأخيرا كيما أسوان بنقطتين فقط.