أحمد حسن يعلن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاختيار الأفضل عبر The First

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 16:57

كتب : FilGoal

أحمد حسن

أعلن أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أجل عقد مهرجان The First لاختيار الأفضل في كافة الرياضات في مصر والوطن العربي.

وقال نص البيان الذي نشره اللاعب عبر حسابه على إنستجرام: "بفضل الله تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وممثلها أحمد الشيخ مع شركة A1، ورئيس شرفي لمهرجان The First الذي سيعقد لاختيار الأفضل في كافة الرياضات في مصر والوطن العربي أجمع".

وواصل "يسعى المهرجان ليصبح الأكبر في مصر والوطن العربي وهناك دعم كبير من الدولة لخروجه بالشكل الأفضل".

أخبار متعلقة
مجاهد: ننسق مع وزارة الرياضة وفيفا لمصلحة الكرة المصرية.. يجب رفض محاولات إثارة البلبلة وزارة الرياضة تبدأ التنسيق مع الطيران المدني والصحة لإعادة منتخب الشباب وزير الرياضة التونسي: لا توجد حالات خطرة بين البعثة المصرية.. ونسهل كافة الإجراءات

وأتم "سيتم الاختيار عن طريق لجان متخصصة وسيخضع كذلك لتصويت الجماهير".

أحمد حسن لعب لأندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي وأندرلخت وبشكتاش، كما تواجد مع منتخب مصر في الفترة من ديسمبر 1995 وحتى 2012.

حسن توج مع منتخب مصر بـ4 بطولات كأس أمم إفريقية، كما فاز مع الأهلي بلقب الدوري 3 مرات وكأس السوبر المصري مرتين ودوري الأبطال مرة والسوبر الإفريقي مرة، ومع الزمالك بكأس مصر، ومع أندرلخت بلقب الدوري وكأس بلجيكا مرة وكأس السوبر المحلية مرتين، ومع بشكتاش بكأس تركيا، ومع الإسماعيلي كأس مصر.

في الدوري كرة القدم مهرجان The First
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الثانية – السقوط الأول لالمنيا.. وصراع صدارة مشتعل 6 دقيقة | مصر
NBA - نظرة على الموسم الجديد بعيون إفريقية 23 دقيقة | رياضات أخرى
مران الأهلي – رسالة من موسيماني.. وتغيير ملعب التدريب الأخير قبل لقاء سونيديب 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
هل يقترب من الأهلي؟ سيرينو يغيب عن انتصار هام لصنداونز في أبطال إفريقيا 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في الكونفدرالية - المقاولون (0) - (0) النجم الساحلي.. مشاغبات من ذئاب الجبل 57 دقيقة | الكونفدرالية
التشكيل – المقاولون باختيارات اضطرارية.. وكوليبالي والشيخاوي يقودان النجم ساعة | الكونفدرالية
أحمد حسن يعلن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاختيار الأفضل عبر The First ساعة | مصر
مباشر الكونفدرالية - الاتحاد الليبي (0) - (1) بيراميدز.. إكرامي ينقذ مرماه 2 ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد" 4 حكاية شادي حسين – مصارع هداف "أفضل من مصطفى محمد" اهتم به الأهلي
قد ينال إعجابك