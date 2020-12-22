أحمد حسن يعلن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاختيار الأفضل عبر The First

أعلن أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أجل عقد مهرجان The First لاختيار الأفضل في كافة الرياضات في مصر والوطن العربي.

وقال نص البيان الذي نشره اللاعب عبر حسابه على إنستجرام: "بفضل الله تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وممثلها أحمد الشيخ مع شركة A1، ورئيس شرفي لمهرجان The First الذي سيعقد لاختيار الأفضل في كافة الرياضات في مصر والوطن العربي أجمع".

وواصل "يسعى المهرجان ليصبح الأكبر في مصر والوطن العربي وهناك دعم كبير من الدولة لخروجه بالشكل الأفضل".

وأتم "سيتم الاختيار عن طريق لجان متخصصة وسيخضع كذلك لتصويت الجماهير".

أحمد حسن لعب لأندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي وأندرلخت وبشكتاش، كما تواجد مع منتخب مصر في الفترة من ديسمبر 1995 وحتى 2012.

حسن توج مع منتخب مصر بـ4 بطولات كأس أمم إفريقية، كما فاز مع الأهلي بلقب الدوري 3 مرات وكأس السوبر المصري مرتين ودوري الأبطال مرة والسوبر الإفريقي مرة، ومع الزمالك بكأس مصر، ومع أندرلخت بلقب الدوري وكأس بلجيكا مرة وكأس السوبر المحلية مرتين، ومع بشكتاش بكأس تركيا، ومع الإسماعيلي كأس مصر.