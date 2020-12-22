انتهت - إنبي (1) - (1) غزل المحلة.. التعادل يحكم اللقاء
الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 16:43
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة إنبي وغزل المحلة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق43: جووول رامي صبري يدرك التعادل للمحلة من ركلة جزاء بطريقة بانينكا.
ق42: ركلة جزاء لإنبي بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي لمسة يد على لاعب المحلة.
ق28: جوووول التقدم لغزل المحلة عن طريق هشام عادل "بلحة".
انطلاق المباراة.