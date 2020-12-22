مؤتمر كونتي: سنخرج كل طاقتنا في آخر مباراة لعام 2020.. وسعيد لـ بيولي

طالب أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر لاعبي الفريق بإخراج كامل طاقتهم في آخر مباراة في عام 2020 أمام هيلاس فيرونا.

كما أشاد كونتي بـ إيفان يوريتش المدير الفني لهيلاس فيرونا قبل مواجهته غدا، وستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان.

وأشاد كونتي بـ إيفان يوريتش في المؤتمر الصحفي، قائلا: "فيرونا منذ العام الماضي يحقق أشياءً رائعة".

وأضاف "ستكون مباراة صعبة لأنهم دائما يخلقون الصعوبات لفرق المقدمة، ويحتاجون لمزيد من التركيز والانتباه، ومعرفة من نواجه".

وأكمل "لعبنا منذ يومين، من خاضوا المباريات خضعوا لجلسات استشفاء وبدأنا اليوم الاستعداد للمباراة".

وأردف "سنحاول إخراج كل طاقتنا في آخر مباراة لعام 2020".

وتطرق بالحديث عن ميلان "يسيرون بشكل جيد وأنا سعيد لـ بيولي، نحاول تجهيز الطريق الذي يقود إنتر ليتواجد في المقدمة".

ويتصدر ميلان ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة من 13 مباراة وخلفه إنتر بفارق نقطة واحدة.

وأتم عن تحركات سوق الانتقالات الشتوية المقبلة للنيراتزوري "سنناقش مع الإدارة بعض القرارات التي أخذنها في أول الموسم ومن الصحيح أن نتناقش قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية".