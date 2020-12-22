اتحاد الكرة يعدل فترة القيد الشتوي ويضيف 5 لاعبين لكل ناد ضمن 9 قرارات

أصدرت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بعد اجتماعها الأول، 9 قرارات من ضمنها تعديل فترة القيد الشتوي لتكون خلال شهر يناير المقبل، وإضافة 5 لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية.

وجاءت القرارات الـ9 كالتالي:

تعديل القيد مواعيد القيد للفترة الجديدة لتصبح من 1 يناير المقبل وحتى 31 يناير.

إضافة 5 لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية لتفشي وباء كورونا "كوفيد 19".

الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية

صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 2019-2020.

إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى إشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

إرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

تكليف مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في الاجتماع المقبل.

تشكيل لجان خاصة لضمان خروج الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال 2021 بالشكل الذي يليق بعراقة وتاريخ الاتحاد.

تكليف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.

وأصدر فيفا عبر موقعه الرسمي بيانا رسميا أعلن من خلاله تولي أحمد مجاهد مسؤولية إدارة اللجنة الثلاثية مع عضويتي محمد الشواربي وأحمد حسام الدين عوض.

محمد الشواربي شغل منصب عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي في وقت سابق، كما أنه كان ضمن المرشحين لشغل منصب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري في الفترة ما بعد رحيل عامر حسين.

أحمد حسام الدين عوض هو رئيس لجنة الشباب في النادي الأهلي، وهي اللجنة التي شكلها الأهلي مع تولي المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب إدارة الأهلي.

وسيتولى الثلاثي مسؤولية إدارة اتحاد الكرة "فورا وحتى الـ 31 من شهر يناير من العام المقبل"، وفقا لما كشفه الاتحاد الدولي.