تقرير تونسي: المثلوثي يرفض التنازل عن شكواه ضد الصفاقسي

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 15:24

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي - الصفاقسي

رفض حمزة المثلوثي ظهير الزمالك الحالي والصفاقسي التونسي السابق التنازل عن مستحقاته المتبقية.

ووفقا لموقع "فووت 24" التونسي فأن الظهير الأيمن "كان مستعدا للصفح عن فريق عاصمة الجنوب والتنازل عن جزء كبير من مستحقاته المادية المتبقية لكن تجاهل إدارة الفريق وعلى رأسها المنصف خماخم رئيس النادي جعل اللاعب يرفع شكوى ضد النادى الصفاقسي لدى لجنة النزاعات التابعة للجامعة التونسية للمطالبة بمستحقاته المالية والتى بلغت ما يقارب 145 ألف دولار".

وأكمل "المثلوثي تحصّل فقط على راتب سنة واحدة طيلة فترة تواجده مع الصفاقسي التي بلغت 3 سنوات ونصف قبل أن يغادر نحو الزمالك المصري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده".

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وارتدى المثلوثي قميص الأبيض والأسود بين 2016 وحتى يوليو 2020.

وحقق الظهير الأيمن مع الفريق لقب كأس تونس في 2019.

المثلوثي لعب 28 مباراة دولية مع منتخب تونس صنع خلالها 3 أهداف.

ولم يخض التونسي أي مباراة رسمية مع الزمالك منذ انضمامه لصفوف الفريق.

حمزة المثلوثي الصفاقسي الزمالك
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