مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نسعى لحل وسط لتجديد عقد أوباما

كشف مصدر في الزمالك أن النادي بصدد التفاوض مع يوسف إبراهيم "أوباما" لتجديد عقد لاعبه البالغ عمره 25 عاما.

يوسف أوباما النادي : الزمالك الزمالك

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـFilGoal.com:"سنعقد جلسة مع اللاعب بنهاية الأسبوع الجاري، نسعى للوصول لحل وسط يرضي الطرفين بشأن القيمة المالية والراتب السنوي".

وأضاف "الزمالك متمسك بأوباما ولا يفكر في الاستغناء عنه لأنه عنصر أساسي، لجنة الكرة تهدف للحفاظ على قوام الفريق".

وعلم FilGoal.com أن اللاعب تلقى عروضا للرحيل عن الفريق في الفترة الماضية لكن لم يحسم قراره بعد.

ويلعب أوباما في الفريق الأول للزمالك منذ 2014 وأعاره النادي مرة إلى الاتحاد وأخرى إلى وادي دجلة.

وشارك صانع الألعاب في 84 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز وسجل 15 هدفا.

وتوج أوباما بثمانية ألقاب مع الزمالك.