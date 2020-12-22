زيدان: تصريحات كومان تزعجني

انتقد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تصريحات نظيره في برشلونة رونالد كومان على أداء التحكيم خلال مواجهة الفريق الملكي ضد إيبار.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل عندما ارتطمت رأسية يوشينوري موتو بمرفق سيرخيو راموس في منطقة الجزاء، وهو الأمر الذي قال كومان عنه في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين إنه كان ينبغي احتساب ركلة جزاء.

وقال زيدان اليوم الثلاثاء في مؤتمره الصحفي: "تصريحات كومان تزعجني لأنني لم أناقش يوما أداء الحكام، ولكنها لا تعني شيئا لأننا نضع تركيزنا على مواجهة غرناطة غدا".

وتابع "صحيح أن هناك الكثير من الحديث عندما يكون هناك شيء محدد مع ريال مدريد والحكام، وهذا ما يجب أن نتعامل معه".

ثم أضاف "إنه أمر مزعج بعض الشيء عند الحديث عن هذا الأمر، نحن مهتمون بمباراة غرناطة وعلينا أن نركز عليها".

وأوضح "مباراة غرناطة هامة جدا ضد منافس يحظى بموسم عظيم، وعلينا الاستعداد ولكن بشكل أكبر غدا".

وعن المنافسة مع أتليتكو مدريد على صدارة الليجا، أتم "إذا وجهت نفس السؤال لأتليتكو ستجد نفس الإجابة، الموقف معقد وهناك العديد من الفرق التي تستطيع الفوز بالليجا ولذلك عليك أن تذهب إلى الملعب وتحاول الفوز".