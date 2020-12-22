رئيس الليجا: بيريز يقف خلف "سوبرليج".. وأتمنى ألا يرحل ميسي

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 14:19

كتب : محرر في الجول

ريال مدريد - أتليتكو

هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني اقتراح بطولة "سوبرليج"، معتقدا أن يكون فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد هو من يسعى لتطبيقها.

وقال تيباس لراديو ماركا: "يبدو أن بيريز يقف خلف كل شيء".

وتابع "هذا يزعزع الاستقرار ويولد حالة من عدم اليقين وهذا ليس جيدا، لا اعتقد أن بيريز يسعى لإيذائي لكنه يفعل ذلك لأنه يفكر في الاقتراح فعلا".

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واستدرك "لم أجد أي شخص، لا ريال مدريد ولا برشلونة يأتي إلى الليجا ويخبرنا عن ذلك، وهذه الأشياء لا تساعد في الحصول على القيمة التي نريدها في مفاوضات حقوق البث التلفزيوني".

ويثق تيباس من عدم إقامة بطولة "سوبر ليج" حتى لو حرص عدد قليل من الأندية على إقامتها.

وأوضح "ستدخل البطولة في مواجهة مع مشروعنا، لن يكون هناك دوري السوبر. إنه ليس مشروعًا مع 20 ناديا ولكن مع ناديين أو 4 وستواجهها بطولات الدوري، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفيفا".

وتمنى رئيس الليجا عدم رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة بنهاية عقده في الصيف.

وأتم "رحل كريستيانو رونالدو ونيمار عن الليجا ولازلنا نتطور، لكن أتمنى ألا يرحل ميسي ولا سيرخيو راموس ولا أي لاعب آخر".

وكان بيريز قال أمام الجمعية العمومية لريال مدريد يوم الأحد "إعادة هيكلة كرة القدم باتت ضرورية ولا يمكن أن تنتظر. نتحمّل مسؤولية القتال من أجل هذا التغيير، يجب تحسين التنافس وجودة اللعبة".

ولم يشر بيريز صراحةً في تصريحاته إلى مُسمى بطولة "سوبرليج" رغم أنها المقصودة بحديثه.

وبطولة سوبرليج هي منافسة أوروبية مطروحة لتشمل أقوى 18 ناديا على مستوى القارة، وقد حصلت على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي "فيفا".

وتقام هذه البطولة بنظام الدوري بين كل الفرق، قبل أن تقام مباريات إقصائية بين أصحاب المراكز الأولى لتحديد البطل.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو قد أعطى موافقة برشلونة على المشاركة في البطولة مباشرةً قبل استقالته من رئاسة النادي.

وحال اعتماد هذه البطولة بشكل رسمي، فإنها ستحدث تغييرات جذرية على شكل مسابقات الأندية الأوروبية.

وانتقد توني كروس لاعب ريال مدريد الفكرة في وقتٍ سابق وصرّح: "تلك البطولة ستزيد الفجوة بين الأندية الكبيرة ونظيرتها الصغيرة، لا يجب أن يتوقف كل شيء على المال".

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