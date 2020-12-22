وصول آنسات منتخب لبنان استعداد لمواجهة مصر وديا

وصلت بعثة منتخب لبنان دون 20 عاما لكرة القدم النسائية إلى القاهرة مساء أمس استعدادا لمواجهة لمنتخب مصر في مباراتين.

ويلتقي المنتخبان في وديتين يومي الأربعاء 23 ديسمبر والسبت 26 ديسمبر ضمن المعسكر المغلق لمنتخبنا الوطني استعدادا لتصفيات الامم الافريقية حيث أدى منتخب مصر مرانه تحت قيادة أحمد رمضان المدير الفني.

واستقبل لاعبات منتخب مصر لاعبات المنتخب اللبناني وتضم بعثة منتخب لبنان 32 فردا 25 لاعبة و7 من الجهاز الفني ويقود البعثة جورج سولاج رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد اللبناني ويقود الجهاز الفني حجوب ديمرجان المدير الفني.

ومن المقرر أن يؤدي منتخب لبنان مرانه غدا علي ملعب في الواحدة ظهرا نفس موعد المباراة الأولي والمقرر إقامتها يوم الاربعاء علي استاد اتحاد الشرطة الرياضي بالعباسية فيما يؤدي منتخب مصر مرانه في الثانية والنصف ظهرا.

وأبدى حجوب ديمرجان سعادته بالاستقبال وقال إنه سعيد بالتواجد في مصر وأشار إلي أنه أنه حرص علي مواجهة المنتخب مصري بغرض مواجهة فريق من خارج القارة الآسيوية.

ويستعد المنتخب اللبناني لخوض تصفيات آسيا المؤهلة للأمم الآسيوية وايضا استعدادا لبطولة غرب آسيا.