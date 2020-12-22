وصول آنسات منتخب لبنان استعداد لمواجهة مصر وديا

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 14:11

كتب : FilGoal

آنسات منتخب لبنان ومصر

وصلت بعثة منتخب لبنان دون 20 عاما لكرة القدم النسائية إلى القاهرة مساء أمس استعدادا لمواجهة لمنتخب مصر في مباراتين.

ويلتقي المنتخبان في وديتين يومي الأربعاء 23 ديسمبر والسبت 26 ديسمبر ضمن المعسكر المغلق لمنتخبنا الوطني استعدادا لتصفيات الامم الافريقية حيث أدى منتخب مصر مرانه تحت قيادة أحمد رمضان المدير الفني.

واستقبل لاعبات منتخب مصر لاعبات المنتخب اللبناني وتضم بعثة منتخب لبنان 32 فردا 25 لاعبة و7 من الجهاز الفني ويقود البعثة جورج سولاج رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد اللبناني ويقود الجهاز الفني حجوب ديمرجان المدير الفني.

أخبار متعلقة
سلة - سيدات مصر تحت 18 عاما تحجزن مقعدا في كأس العالم 2021 كرة طائرة - الأهلي يحصد لقب كأس مصر للسيدات ويجمع الثنائية كرة يد - تحت شعار احنا الأبطال.. لاعبات مصر تطالبن بمنتخب سيدات كرة سلة - الإعلان عن موعد نصف نهائي كأس مصر للرجال والسيدات كرة سلة – سيدات هليوبوليس بطلات لكأس مصر بالفوز على سموحة

ومن المقرر أن يؤدي منتخب لبنان مرانه غدا علي ملعب في الواحدة ظهرا نفس موعد المباراة الأولي والمقرر إقامتها يوم الاربعاء علي استاد اتحاد الشرطة الرياضي بالعباسية فيما يؤدي منتخب مصر مرانه في الثانية والنصف ظهرا.

وأبدى حجوب ديمرجان سعادته بالاستقبال وقال إنه سعيد بالتواجد في مصر وأشار إلي أنه أنه حرص علي مواجهة المنتخب مصري بغرض مواجهة فريق من خارج القارة الآسيوية.

ويستعد المنتخب اللبناني لخوض تصفيات آسيا المؤهلة للأمم الآسيوية وايضا استعدادا لبطولة غرب آسيا.

منتخب مصر للسيدات
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نسعى لحل وسط لتجديد عقد أوباما 9 دقيقة | ميركاتو
تيليجراف: ليفربول سيستخدم أوريجي لضم مدافع شالكه 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعرف على وضع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي بعد 14 جولة 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
زيدان: تصريحات كومان تزعجني 19 دقيقة | الدوري الإسباني
مهاجم كينيا يسطع في بلاد الشمس.. أولونجا أول إفريقي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الياباني 34 دقيقة | إفريقيا
رئيس الليجا: بيريز يقف خلف "سوبرليج".. وأتمنى ألا يرحل ميسي 58 دقيقة | الدوري الإسباني
وصول آنسات منتخب لبنان استعداد لمواجهة مصر وديا ساعة | منتخب مصر
مدرب سونيديب: نريد أن نقول لأولادنا لقد حققنا نتيجة جيدة ضد الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد" 4 حكاية شادي حسين – مصارع هداف "أفضل من مصطفى محمد" اهتم به الأهلي
قد ينال إعجابك