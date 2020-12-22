ألابا أفضل لاعب في النمسا للمرة السابعة

حصد دافيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ جائزة أفضل لاعب كرة قدم في النمسا لعام 2020.

وتفوق ألابا على مارسيل سابيتسر لاعب لايبزيج ودومينيك سزوبوسزلاي لاعب سالزبورج في التصويت الذي أجرته وكالة الأنباء النمساوية، حيث يحق للمدربين والمديرين الرياضيين لأندية الدوري النمساوي التصويت.

الجائزة هي السابعة للاعب البالغ من العمر 28 عامًا بعد فوزه باللقب ست مرات على التوالي بين عامي 2011 و 2016، مما يجعله صاحب الرقم القياسي.

وقال ألابا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنه لشرف كبير.. أنا ممتن جدًا لحصد لهذه الجائزة".

فيما قال مدربه هانز فليك: "لقد كان ألابا حجر الزاوية في فريقنا وساهم بشكل كبير في فوزنا بخمسة ألقاب في عام 2020".

ألابا توج مع بايرن بـ5 ألقاب خلال عام 2020، بدأها بالدوري الألماني ثم كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني.

وأتم "أود أن أهنئه على هذه الجائزة نيابة عن الفريق بأكمله وطاقمي التدريبي".