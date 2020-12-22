ماركا: ريال مدريد قريب من ضم ديفيد ألابا لخمسة أسباب

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 13:36

كتب : محرر في الجول

ألابا - بايرن ميونيخ

يقترب ريال مدريد من ضم ديفيد ألابا نجم بايرن ميونيخ صفقة انتقال حر بانتهاء عقده مع الفريق البافاري في يونيو المقبل.

ديفيد ألابا

النادي : بايرن ميونيخ

ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد يتقدم سباق ضم أفضل لاعب في النمسا، والذي كان هدفا للنادي منذ فترة طويلة.

وأشارت إلى أن ريال مدريد أراد ضم لاعب بحجم ألابا ولكنه لم يرغب الدخول في مزاد على اللاعب، والوضع اختلف الآن بنهاية عقد مدافع بايرن ميونيخ ورغبته في الرحيل.

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ويرى مسؤولو ريال مدريد أنهم يتصدرون سباق ضم أفضل لاعب في النمسا 7 مرات الذي يجد اهتماما أيضا من باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، ليفربول وتشيلسي.

وعددت "ماركا" أسباب رغبة ريال مدريد في ضم ألابا.

وأوضحت أن السبب الأول هو أن بايرن أعلن انسحابه من مفاوضات تجديد عقد ألابا بسبب المطالب الكبيرة من اللاعب، حتى أن النادي استعد لرحيل مدافعه منذ الصيف الماضي.

وبالتالي لن يدخل ريال مدريد في خلافات مع بايرن ميونيخ في حال ضم ألابا.

والسبب الثاني بالطبع هو قدومه مجانا بنهاية عقده.

كما يرى ريال مدريد أن ألابا يقدم حلولا دفاعية كثيرة، وبالتالي يستعد النادي لاقتراب رحيل سيرخيو راموس، خاصة أن إيدير ميليتاو الذي دفع 50 مليون يورو لضمه لم يقدم المستويات المتوقعة.

كما يمنح ألابا حلولا إضافية لريال مدريد بقدرته على اللعب كظهير أيسر، وبالتالي يستطيع النادي الاعتماد عليه مع فيرلاند ميندي في هذا المركز مع تراجع مستوى مارسيلو بتقدم عمره.

ويستطيع أيضا ريال مدريد الاعتماد على ألابا كلاعب ارتكاز في وسط الملعب.

وتمثل خبرات ألابا السبب الرابع، حيث أنه خاض أكثر من 400 مباراة مع بايرن ميونيخ رغم صغر سنه حيث يبلغ 28 عاما.

ولعب مع مدربين بحجم لويس فان جال ويوب هاينكس وبيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي وأخيرا هانز فليك، وفاز ببطولتي دوري أبطال أوروبا والعديد من بطولات الدوري الألماني.

وسجل ألابا 32 هدفا وصنع 50، حيث يمتاز بقدرته على التسجيل من الركلات الحرة كما لا يعاني من إصابات طويلة الأمد رغم تعرضه لعدد من المشاكل في العضلات مؤخرا.

وأخيرا، السبب الخامس هو رغبة ألابا في الانتقال إلى إسبانيا.

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