الحضري: سأنضم لـ النجم الساحلي قريبا.. وهذا سبب تأخير التعاقد

كشف عصام الحضري نجم مصر السابق سبب تأخر انضمامه للجهاز الفني لفريق النجم الساحلي كمدرب لحراس المرمى.

وقال الحضري لموقع Foot24 التونسي:"إدارة النجم محترفة جدا المفاوضات، مرض والدتي هو سبب تأخر انضمامي للفريق".

وأضاف أسطورة منتخب مصر والأهلي السابق "هم مرحبون وأنا أيضا مرحب، لكن مثلما قلت الظروف أخرت الاتفاق".

وأتم "سأجتمع بمسؤولي النادي في مصر (بعد وصولهم لمواجهة بيراميدز في الكونفدرالية) للاتفاق وتوقيع العقد".

وأعلن الحضري (47 عاما) عبر FilGoal.com في وقت سابق اتفاقه مع مسؤولي الفريق التونسي على تدريب حراس مرمى النجم الساحلي.

واعتزل الحضري كرة القدم وقرر التوجه لمجال التدريب بعد مسيرة رائعة في الملاعب توجها بالمشاركة في كأس العالم 2018 ليصبح أكبر اللاعبين سنا مشاركة في المونديال.

وتوج "السد العالي" بكأس إفريقيا 4 مرات مع الفراعنة.

وارتدى الحضري قمصان دمياط والأهلي وسيون والزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة والاتحاد والنجوم والمريخ السوداني والتعاون السعودي.