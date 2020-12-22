ريال مدريد يعلن انضمام كاسياس إلى إدارته

أعلن ريال مدريد انضمام حارسه التاريخي إيكر كاسياس إلى العمل ضمن هيكله الإداري.

وذكر الموقع الرسمي لريال مدريد أن النادي قرر انضمام إيكر كاسياس إلى مؤسسة ريال مدريد كنائب للرئيس التنفيذي.

وأشار الموقع الرسمي للميرنجي إلى أن كاسياس أحد أساطير ريال مدريد، ويمثل قيم النادي وهو أفضل حارس مرمى في تاريخه.

وقضى الحارس الملقب بالـ"قديس" مسيرته كلها في ريال مدريد قبل أن يرحل إلى بورتو في 2015.

وفاز كاسياس بـ 19 لقبا خلال 25 عاما دافع فيها عن قميص ريال مدريد: 3 كؤوس دوري أبطال أوروبا، 3 كؤوس عالم للأندية، 2 كأس السوبر الأوروبي، 5 بطولات دوري، 2 كأس ملك و4 كؤوس سوبر إسبانية.

كما فاز في البرتغال مع بورتو، بالدوري مرتين والكأس مرة واحدة وكأس السوبر.

ولعب كاسياس مع المنتخب الإسباني 167 مرة وفاز بكأس العالم 2010 وبطولة اليورو مرتين بالإضافة إلى كأس العالم تحت 20 سنة.

وكان كاسياس أعلن في فبراير الماضي ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قبل أن يعلن انسحابه في يونيو مع الأضرار التي تعرضت لها إسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا.