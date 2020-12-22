دبي جلوب سوكر يعلن ترتيب المرشحين للجوائز بعد انتهاء تصويت الجماهير

أصدر منظمو حفل "جائزة جلوب سوكر" بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بيانا رسميا بشأن انتهاء مرحلة تصويت الجماهير للمرشحين على الجوائز.

اختتمت منتصف ليلة 21 ديسمبر المرحلة الثانية من تصويت الجمهور، والتي تمثل جزءا مهما من مرحلة التصويت التي ستشمل لاحقا تصويت لجنة التحكيم الرسمية لاختيار الفائزين في جائزة "دبي جلوب سوكر" الذين سيتم الإعلان عنهم رسميا مساء يوم 27 ديسمبر الجاري خلال الاحتفالية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي و"دبي جلوب سوكر" بفندق أرماني في "برج خليفة".

واختار أكثر من 8 ملايين مشجع القائمة النهائية التي تضم آخر 3 متنافسين من أصل 10 مرشحين في كل فئة ثم شهدت المرحلة الثانية لتصويت الجمهور مشاركة أكثر من 13 مليون مشجع اختاروا ترتيب نجومهم المفضلين في اللعب والتدريب وأنديتهم المفضلة لعام 2020 وللقرن (الفترة من 2001 وحتى 2020).

وتمثل أصوات الجمهور نسبة 40% من النتيجة النهائية، حيث يشارك أعضاء لجنة التحكيم في منح أصواتهم للفائزين في كل فئة، وتمثل اختيارات لجنة التحكيم 60% من وزن التصويت وتحديد النتيجة النهائية للفائزين.

وبالتالي فإن القائمة الحالية تمثل اختيار الجمهور وقد تشهدت تغييرات في الترتيب وأسماء الفائزين بعد حساب نتيجة تصويت أعضاء لجنة التحكيم الدولية.

وتصدر ريال مدريد قائمة نادي القرن بنسبة 36% وحل الأهلي المصري بالمركز الثاني بنسبة 32% يليه برشلونة بالمركز الثالث بنسبة 18% ثم بايرن ميونيخ الألماني بنسبة 14% من أصوات الجمهور بانتظار نتيجة تصويت لجنة التحكيم.

وتصدر البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس قائمتي لاعب العام 2020 ولاعب القرن حسب اختيار الجمهور، حيث تصدر قائمة لاعب العام 2020 بنسبة 42% مقابل 38% للبولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ وأفضل لاعبي العالم ثم 20% للأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر برشلونة.

كما تصدر رونالدو قائمة لاعب القرن بنسبة 38% في حين حصل ليونيل ميسي على 24% من الأصوات فيما حصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول على نسبة 23% والنجم البرازيلي السابق رونالدينيو على نسبة 14%.

وتصدر بايرن ميونيخ قائمة أفضل نادي للعام 2020 بنسبة 44% من الأصوات في حين حصل ليفربول على نسبة 33% وريال مدريد على نسبة 23%.

وتصدر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول اختيارات الجمهور للفوز بلقب مدرب العام بنسبة 49% متقدما على مواطنه هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ الذي حصل على 46% فيما نال الإيطالي جيان بييرو جاسبريني مدرب أتلانتا نسبة 5% من الأصوات.

وتقدم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في صدارة فئة مدرب القرن (الفترة من 2001 وحتى 2020) بنسبة 34% يليه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بنسبة 30% ثم السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد بنسبة 27%، وأخيرا جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام بنسبة 8%.

وفي الفئة الأخيرة تصدر البرتغالي خورخي مينديز قائمة أفضل وكيل لاعبين في القرن بنسبة 66% متقدما على مينو رايولا الذي حصل على نسبة 22% ، ثم جيوفاني برانشيني بنسبة 13%.