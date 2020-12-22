ليفاندوفسكي: الآن أستطيع دعوة ميسي ورونالدو لطاولتي

شدد روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ، المتوج بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأفضل لاعبي العالم في 2020، أن الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يظلان في منزلة أخرى مقارنة ببقية اللاعبين.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ

وأشاد البولندي بالنجمين قائلا لصحيفة فرانس فوتبول الفرنسية:"ميسي ورونالدو يجلسان على نفس الطاولة، في أعلى منزلة منذ وقت طويل، وهذا ما يجعلهما غير قابلين للمقارنة".

وواصل "لذا لا أتخيل نفسي معهما. لو نظرت إلى أرقام العام الحالي والأعوام الماضية، أعتقد أنني قدمت أداء جيدا وسجلت أهدافا كثيرة. لم أستطع الجلوس على نفس الطاولة مع ميسي ورونالدو، لكن أعتقد أن بقدوري دعوتهما لتناول الطعام على طاولتي".

وبات ليفاندوفسكي (32 عاما) ثاني لاعب يكسر هيمنة ميسي ورونالدو على جائزة الأفضل في آخر 13 عاما، بعد الكرواتي لوكا مودريتش الذي اقتنص الجائزة في 2018.

وتوج ميسي بالجائزة 6 مرات بينما نالها رونالدو 5 مرات.

وقدم ليفاندوفسكي موسما استثنائيا مع بايرن توج فيه بخمسة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا.

ونال ليفاندوفسكي جائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" كأفضل لاعب في أوروبا لموسم 2019-2020.

وبات المهاجم الأسبق لدورتموند أول بولندي يتوج بجائزة الأفضل في العالم.