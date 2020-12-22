تقارير: يوفنتوس يقرر ضم ويستون مكيني بشكل نهائي

قرر نادي يوفنتوس تفعيل بند الشراء النهائي في عقد لاعبه ويستون مكيني المعار من نادي شالكه، وذلك حسب تقارير صحفية إيطالية.

وقالت شبكتي "كالتشيو ميركاتو" و"توتوميركاتو ويب" إن يوفنتوس قرر تحويل إعارة اللاعب إلى صفقة نهائية بغض النظر عن تحقيق أي أهداف رياضية هذا الموسم.

وستكلف الصفقة نادي يوفنتوس مبلغ 18.5 مليون يورو، مقابل خدمات اللاعب صاحب الـ22 عاما.

وكان يوفنتوس قد ضم مكيني من شالكه معارا بمبلغ 4.5 مليون يورو في الصيف الماضي.

وقال نص بيان يوفنتوس وقتها: "شرط يوفنتوس الذي يحتم عليه ضم اللاعب خاضع لتحقيق أهداف رياضية بنهاية موسم 2020-2021".

وواصل "هناك أيضا حق ليوفنتوس بأن يضم اللاعب بشكل نهائي في حالة عدم تحقيق الأهداف الرياضية، في الحالتين النادي سيدفع مبلغ 18.5 مليون يورو، على 3 سنوات، وقد تزيد بحد أقصى بقيمة 7 ملايين يورو بناء على الأداء وتحقيق أهداف رياضية أخرى خاصة بمدة عقد اللاعب".

مكيني لعب بقميص يوفنتوس منذ انضمامه في 14 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.