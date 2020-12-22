آس: يونايتد وسيتي تواصلا مع وكيل ألابا

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 10:29

كتب : FilGoal

دافيد ألابا - بايرن ميونيخ - ليفركوزن

مع الرحيل المتوقع للنجم النمساوي عن ناديه بايرن ميونيخ، تجس أندية كبيرة نبضه للانتقال إليها سواء في الصيف المقبل أو ربما بعد أيام مع فتح سوق الانتقالات الشتوية.

ديفيد ألابا

النادي : بايرن ميونيخ

ورفض ديفيد ألابا (28 عاما) تمديد عقده مع النادي البافاري والذي ينتهي في يونيو المقبل، مما يعني أن وقته بات قصيرا في الفريق الألماني.

وكتبت صحيفة آس الإسبانية أن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تواصلا بالفعل مع وكيل أعمال ألابا للاستفسار عن إمكانية انتقال اللاعب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأشارت إلى أن ريال مدريد مهتم أيضا بالحصول على المدافع النمساوي.

ويلعب ألابا في الفريق الأول لبايرن منذ 2010، رحل عن الفريق إلى هوفنهايم لمدة نصف موسم قبل أن يعود في صيف 2011.

وشارك ألابا في 404 مباريات مع بايرن وسجل 32 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وتوج بـ25 لقبا مع الفريق.

ألابا
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