كاسانو: إنتر طلب مني مراقبة لياو قبل أن يضمه ميلان.. وسؤال وحيد بشأنه

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 10:26

كتب : FilGoal

رافاييل لياو - ميلان

قال أنطونيو كاسانو مهاجم ريال مدريد وميلان وإنتر السابق، إن بييرو أوسيليو المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان طلب منه مراقبة رافاييل لياو عن كثب قبل انضمامه إلى ميلان، موضحا أن الفريق كان قد توصل لاتفاق من أجله بالفعل.

وصرح كاسانو عبر منصة "تويتش" قائلا: "أحب رافاييل لياو كثيرا، بييرو أوسيليو المدير الرياضي لإنتر أخبرني أن أراقبه عن كثب قبل أن ينضم إلى ميلان".

وواصل "قال لي، اذهب وشاهده، أعرف بشكل شخصي أن إنتر وقع بالفعل معه".

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وأكمل "يوجد شيء وحيد لا أفهمه حول لياو، ما هو دوره؟ هل هو جناح؟ مهاجم؟".

وأتم "في أي دور يلعب؟".

لياو البرتغالي صاحب الـ21 عاما انضم إلى ميلان قادما من ليل في صيف 2019 بمبلغ 23 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

وشارك البرتغالي مع ميلان في 14 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

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