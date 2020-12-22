بيراميدز: ننافس الأهلي والزمالك على لقب الدوري

رشح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز فريقه للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وصرح نجم منتخب مصر السابق عبر إذاعة أون سبورت "المنافسة على الدوري ليست صعبة ولكنها ليست سهلة أيضا، أتوقع أن تستمر المنافسة هذا الموسم للنهاية ولن يحسم اللقب مبكرا، واللعب بدون جماهير سوف يساعدنا".

وأضاف "دائرة المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، وأتوقع أيضا أن يتواجد سيراميكا كليوباترا في مكانة جيدة، فهو فريق جيد ويتمتع بإمكانيات كبيرة".

وتابع "نعم نحن ناد غير جماهيري، فهي ميزة وعيب في نفس الوقت، لكنها عامل يساعد اللاعبين للأداء بدون ضغوط".

وأشار "الخسارة في أول مباراة ضد الاتحاد السكندري أفاقت الفريق والدليل الأداء أمام الزمالك في الجولة الثانية، ونتطلع للفوز في المباراة القادمة ضد سيراميكا كليوباترا".

وشدد هاني سعيد "نتطلع لتحقيق إنجاز هذا الموسم، ويبقى الأهم أن يثق اللاعبون في أنفسهم في ظل الإمكانيات المتوافرة للفريق".

وبشأن الهجوم الذي تعرض له الثنائي شريف إكرامي ورمضان صبحي بعد أول مباراة، قال المدير الرياضي لبيراميدز:"كل الأمور تهدأ مع الوقت، عامل الخبرة يساعد إكرامي على تجاوز مثل هذه المواقف، أما رمضان فهو لاعب حماسي بسبب صغر سنه ورغبته في تحقيق إنجاز لفريقه، وهذا حقه".

وأكد هاني سعيد "نعم صرحت من قبل برغبتي في العمل الفني ولكن لم أطلب الانضمام للجهاز الفني الذي يقوده (رودولفو) أروابارينا، فهو مدرب مميز وينسجم مع الأجواء تدريجيا".

في سياق آخر، أتم هاني سعيد تصريحاته "كل المسحات سلبية قبل مواجهة الاتحاد الليبي، ومحمد فتحي سيجري مسحة جديدة بعد شكواه من آلام ليلة أمس، وبشكل عام خوض المباراتين في مصر ميزة، ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في الإسكندرية خاصة أن الفرق الليبية جيدة وتتمتع بإمكانيات مادية".

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد الليبي اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.