ميسي: جائزة بيتشيتشي ثامنة؟ أُفضل التتويج بالدوري

بالنسبة للساحر ليونيل ميسي نجم برشلونة يأتي لقب الدوري الإسباني أولا قبل جائزة بيتشيتشي التي تمنحها صحيفة ماركا لهداف البطولة مع نهاية كل موسم.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وبعدما نال قائد الأرجنتين الجائزة للمرة السابعة، ليصبح الأكثر حصولا عليها في التاريخ، شدد أنه لا يخطط للفوز بها مجددا، بل باستعادة لقب الدوري الإسباني.

وقال ميسي (33 عاما) لصحيفة ماركا بعد استلامه الجائزة:"الحصول على بيتشيتشي لمرة ثامنة؟ لا أعرف، ولا أفكر في الأمر، لست مهووسا ولا أفكر بها".

وواصل "أفضل التتويج بالدوري قبل الحصول على جائزة بيتشيتشي، نقاتل من أجل ذلك. نتحسن بشكل بطيء. عانينا في الدوري، لكننا لم نستحق خسارة كل هذه النقاط، كنا لنفوز بالعديد من هذه المباريات، مثل مواجهة ديبورتيفو ألافيس وخيتافي وريال مدريد".

واستمر "صنعنا فرصا كثيرة كادت تغير الأمور، لكن علينا تقديم العديد من المباريات الجيدة لنعود للقمة".

واختتم ميسي الموسم الماضي من الدوري هدافا للبطولة برصيد 25 هدفا رغم خسارته اللقب لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد.

واقتنص ميسي الجائزة للمرة السابعة ليتفوق على تيلمو زارا الذي نالها 6 مرات.

وفاز برشلونة في 6 مباريات فقط من 13 خاضها في الموسم الحالي من الدوري وخسر 4 مرات ليتراجع للمركز الخامس في الترتيب مبتعدا بثماني نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر.

ويحل الفريق ضيفا على ريال بلد الوليد اليوم الثلاثاء في الجولة 15.