أم المعارك.. 10 بطاقات حمراء في مباراة بالبرازيل

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 00:02

كتب : FilGoal

فلومينينسي - أتليتكو باراناينسي

شهدت مباراة في البرازيل، وقائع مؤسفة في نهايتها بعد دخول لاعبي الفريقين في مشاجرة شوارع.

المواجهة كانت بين ناشئي فلومينينسي وأتليتكو بارانانيسي في نهائي بطولة البرازيل تحت 17 عاما.

ووقعت المشاجرة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، أثناء تقدُم فلومينينسي بهدفين مقابل هدف واحد.

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ودخل في المشاجرة لاعبين من خارج الملعب كانوا جالسين على مقاعد البدلاء.

وانتهت المشاجرة العنيفة على إشهار البطاقة الحمراء في وجه ما مجموعه 10 لاعبين من الفريقين.

وتوج فلومينينسي بالبطولة بعد فوزه ذهابا 3-1.

في البرازيل
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