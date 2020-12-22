أم المعارك.. 10 بطاقات حمراء في مباراة بالبرازيل

شهدت مباراة في البرازيل، وقائع مؤسفة في نهايتها بعد دخول لاعبي الفريقين في مشاجرة شوارع.

المواجهة كانت بين ناشئي فلومينينسي وأتليتكو بارانانيسي في نهائي بطولة البرازيل تحت 17 عاما.

ووقعت المشاجرة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، أثناء تقدُم فلومينينسي بهدفين مقابل هدف واحد.

ودخل في المشاجرة لاعبين من خارج الملعب كانوا جالسين على مقاعد البدلاء.

The U17 Brazilian Championship final descended into absolute CHAOS 😱 pic.twitter.com/k9qLx19kw3 — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 21, 2020

وانتهت المشاجرة العنيفة على إشهار البطاقة الحمراء في وجه ما مجموعه 10 لاعبين من الفريقين.

وتوج فلومينينسي بالبطولة بعد فوزه ذهابا 3-1.