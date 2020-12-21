الأهلي: عينة موسيماني لازالت إيجابية لكن حالته مطمئنة.. وأجايي بعيد عن الجراحة حتى الآن

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي عن إيجابية عينة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الخاصة بفيروس كورونا.

ويلعب الأهلي أمام سونيديب من النيجر عصر الأربعاء في ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا بدون موسيماني.

وقال شوقي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "موسيماني في صحة جيدة ولا تظهر عليه أعراض، دخوله المستشفى من أجل العزل وعدم الاختلاط".

وأوضح "عائلة موسيماني جاءت نتيجتها سلبية منذ يومين وفي صحة جيدة أيضا".

وكشف رئيس اللجنة الطبية بالأهلي "أجرى موسيماني مسحة أمس وظهرت نتيجتها اليوم وللأسف كانت إيجابية، سنجري مسحة جديدة الثلاثاء".

وأضاف "موسيماني يحصل على علاج وقائي من أجل رفع مناعته في فترة العزل الصحي".

وبالحديث عن تحليل فيروس كورونا قال: "بالطبع تحليل (رابيد تيست) لا يعطي نتيجة قاطعة بشأن فيروس كورونا والأدق منه تحليل (بي سي آر) ورغم ذلك نتيجته ليست دقيقة 100%".

وعن مصابين الأهلي أوضح "ناصر ماهر في المستشفى حاليا من أجل التحضير وغدا إجراء الجراحة في الكتف ويمكن خروجه في اليوم التالي، لكن عودته للملاعب بعد شهرين أو أكثر قليلا".

وتابع "أجايي بعيد عن الجراحة حتى الآن ويحصل على علاج تحفظي وما وصلني أن الأمور تتحسن وسنتابع الأمر".

وأضاف "هو لا يتمنى إجراء جراحة ولكن سيتم حسم الأمر علميا في النهاية".

وأتم تصريحاته "غير صحيح تماما طلب موسيماني طبيب أجنبي للانضمام إلى الجهاز الفني والملف بالكامل كان في يد محمود الخطيب وتم الاتفاق على طبيب الفريق وسيتم الإعلان عنه وينضم للجهاز بعد مواجهة النيجر".