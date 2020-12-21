خبر في الجول – المشاركة وقرار باتشيكو يحسمان مصير عبد الغني مع الزمالك

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 23:41

كتب : FilGoal

كريم طارق - محمد عبد الغني - الزمالك - طلائع الجيش

ينتظر محمد عبد الغني مدافع الزمالك قرار المدير الفني للفريق جايمي باتشيكو بالاعتماد عليه من عدمه للبحث عن فرصة المشاركة بشكل مستمر في ناد آخر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن وكيل عبد الغني عقد جلسة مع أشرف قاسم المشرف العام على الكرة لمعرفة مصير اللاعب من المشاركة خاصة بعدما أصبح ثالثا في ترتيب المدافعين بعد محمود علاء ومحمود حمدي "الونش".

وتوصل الطرفين خلال الاجتماع على أن الأقرب هو الانتظار لفترة الانتقالات الشتوية ومعرفة موقف باتشيكو وحال عدم المشاركة سيرحل اللاعب عن الزمالك سواء على سبيل الإعارة أو الاحتراف الخارجي في ظل امتلاك اللاعب لعرض إماراتي.

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وفي السياق ذاته علم FilGoal.com أن عبد الغني اجتمع في وقت لاحق مع أشرف قاسم وشدد على التزامه التام مع الفريق خلال الفترة الحالية وأنه لا يريد إثارة أي أزمات وأن كل ما يريد معرفته تحديد موقفه من المشاركة في المباريات.

جاء ذلك خاصة بعدما حصل على إشادة من باتشيكو بعدما شارك في مباراة الرجاء والأهلي في نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أن يجد نفسه يبتعد عن المشاركة مجددا.

ويريد عبد الغني أن يشارك بشكل مستمر لينضم لمنتخب مصر وهو ما لن يحدث سوى عن طريق خوض المباريات مع ناديه.

وانضم عبد الغني للزمالك قادما من نادي مصر "زد" حاليا في عام 2018.

ولم يشارك عبد الغني خلال الموسم الجاري من الدوري سوى في مباراة وحيدة كانت ضد المقاولون العرب.

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