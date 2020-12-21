محمد يوسف: أداء البنك الأهلي في تصاعد مستمر.. كورونا تتحكم في تشكيل الفرق

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 23:25

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي ضد البنك الأهلي

أبدى محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي رضاه عن أداء الفريق بعد مرور ثلاث جولات من الدوري المصري.

وحقق البنك الأهلي فوزه الأول في الدوري بثلاثية في شباك الإنتاج الحربي بعد هزيمة وتعادل في أول جولتين.

وقال يوسف عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لعبنا بشكل جيد أمام وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا لكن لم نحسن استغلال الفرص المتاحة".

أخبار متعلقة
محمد يوسف: الفوز كان مهما لثقة البنك الأهلي.. وانظروا للمقاصة البنك الأهلي يكتب التاريخ بانتصاره الأول في الدوري على حساب الإنتاج الحربي سيراميكا كليوباترا يُبدع ويسحب الثلاث نقاط من البنك الأهلي قائمة سيراميكا - ظهور صالح جمعة ضمن 21 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي

وتابع "أداء البنك الأهلي في تصاعد وهذا أمر طبيعي بعد التكوين الجديد للفريق".

وأضاف يوسف "تعليماتي قبل مباراة الإنتاج أن نأخذ المبادرة منذ البداية لكن تأخرنا 45 دقيقة لكن الحمد لله حصدنا اللقب في النهاية".

وشدد يوسف "هذه النسخة من الدوري صعبة جدا على جميع الفرق، لدينا عناصر مميزة بين الخبرة والشباب".

وأوضح "نحتاج للوقت من أجل الانسجام، جميع الفرق حصلت على وقت قصير للإعداد، هناك لاعبون انضموا للفريق قبل 4 أيام فقط من المباراة الأولى".

وبالحديث عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك قال: "ستكون صعبة جدا ومن الصعب توقع النتيجة أيا كان حالة الفريقين، الأهلي حصد الثلاثية لكن يبقى الزمالك فريق قوي جدا".

وكشف "هناك عامل جديد في كرة القدم وهو تحليل فيروس كورونا قبل 48 ساعة فقط من المباريات تفقد لاعبين من التشكيل الأساسي".

وأتم تصريحاته "بالطبع ذلك العامل مؤثر جدا على خطط أي فريق مثلما شاهدنا في مباراة طلائع الجيش وأسوان والآن المقاولون العرب أمام النجم الساحلي".

البنك الأهلي الدوري المصري محمد يوسف
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – المشاركة وقرار باتشيكو يحسمان مصير عبد الغني مع الزمالك 2 دقيقة | الدوري المصري
محمد يوسف: أداء البنك الأهلي في تصاعد مستمر.. كورونا تتحكم في تشكيل الفرق 18 دقيقة | الدوري المصري
استقالة ربيع ياسين من تدريب منتخب مصر للشباب 34 دقيقة | منتخب مصر
الشيشيني: أحيي علي ماهر لما قدمه في المباراة.. أسوان والمحلة الأقل تدعيما في الدوري 37 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 43 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
قمصان: موسيماني على تواصل مستمر مع الجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
وردة يتحرر من قناعه ويسجل في تعادل مثير بين فولوس وأيك ساعة | المحترفون
عبد الحفيظ: نتعامل مع مواجهة سونديب بكل جدية.. ونشكر الخطيب على توفير طائرة خاصة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر 4 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد"
قد ينال إعجابك