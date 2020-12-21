محمد يوسف: أداء البنك الأهلي في تصاعد مستمر.. كورونا تتحكم في تشكيل الفرق

أبدى محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي رضاه عن أداء الفريق بعد مرور ثلاث جولات من الدوري المصري.

وحقق البنك الأهلي فوزه الأول في الدوري بثلاثية في شباك الإنتاج الحربي بعد هزيمة وتعادل في أول جولتين.

وقال يوسف عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لعبنا بشكل جيد أمام وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا لكن لم نحسن استغلال الفرص المتاحة".

وتابع "أداء البنك الأهلي في تصاعد وهذا أمر طبيعي بعد التكوين الجديد للفريق".

وأضاف يوسف "تعليماتي قبل مباراة الإنتاج أن نأخذ المبادرة منذ البداية لكن تأخرنا 45 دقيقة لكن الحمد لله حصدنا اللقب في النهاية".

وشدد يوسف "هذه النسخة من الدوري صعبة جدا على جميع الفرق، لدينا عناصر مميزة بين الخبرة والشباب".

وأوضح "نحتاج للوقت من أجل الانسجام، جميع الفرق حصلت على وقت قصير للإعداد، هناك لاعبون انضموا للفريق قبل 4 أيام فقط من المباراة الأولى".

وبالحديث عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك قال: "ستكون صعبة جدا ومن الصعب توقع النتيجة أيا كان حالة الفريقين، الأهلي حصد الثلاثية لكن يبقى الزمالك فريق قوي جدا".

وكشف "هناك عامل جديد في كرة القدم وهو تحليل فيروس كورونا قبل 48 ساعة فقط من المباريات تفقد لاعبين من التشكيل الأساسي".

وأتم تصريحاته "بالطبع ذلك العامل مؤثر جدا على خطط أي فريق مثلما شاهدنا في مباراة طلائع الجيش وأسوان والآن المقاولون العرب أمام النجم الساحلي".