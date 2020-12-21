الشيشيني: أحيي علي ماهر لما قدمه في المباراة.. أسوان والمحلة الأقل تدعيما في الدوري

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 23:06

كتب : FilGoal

أسوان - طلائع الجيش

وجه سامي الشيشيني المدير الفني لفريق أسوان تحيته لعلي ماهر المدير الفني للمصري بعد المباراة التي جمعت بينهما.

وتغلب المصري على أسوان بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال سامي الشيشيني عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أحيي علي ماهر على لقاء اليوم، نجح في توظيف اللاعبين وقراءة المباراة وتحقيق الفوز".

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وتابع "المصري فريق جيد جدا ودعم صفوفه بشكل جيد، كما نجح علي ماهر في استغلال اللاعبين أصحاب المهارات الفردية في المساحات الضيقة".

وأوضح "الشوط الأول كنا أكثر تماسكا، لكن في الشوط الثاني التغييرات ساهمت في تغيير الأداء واستغلال الجبهة اليسرى للمصري بشكل جيد".

وشدد الشيشيني "أسوان وغزل المحلة الأقل تدعيما للصفوف هذا الموسم ورغم ذلك حققنا 6 نقاط في أول ثلاث مباريات وهذا أمر رائع".

وأضاف "اتفقت مع إدارة أسوان قبل انطلاق الموسم عدم محاسبتنا على أول 5 مباريات واحتمالية سوء الأداء لكن تحقيق 6 نقاط في البداية أمر رائع".

وأتم تصريحاته "بعد ذلك سنفوز ونخسر ونتعادل هذا أمر طبيعي".

الدوري المصري أسوان
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