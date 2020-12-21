قمصان: موسيماني على تواصل مستمر مع الجهاز الفني

يرى سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة يضاعف من مسؤولية الفريق في البطولة الجديدة، التي يخوض أول مباراة بها أمام سونديب بطل النيجر يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ32.

ويلعب الأهلي ضد بطل النيجير يوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وذلك قبل مواجهة الزمالك في قمة الدور الأول للدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

وأوضح مدرب الأهلي أن الفريق لديه طموح ورغبة قوية في تحقيق البطولة العاشرة، وأن خطوة البداية تبدأ من نيامي عاصمة النيجر، عندما يواجه سونديب في مباراة لا تقل أهمية عن أي مباراة أخرى، بل تحظى باهتمام كبير من الجهاز الفني واللاعبين.

وقال قمصان إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على تواصل دائم مع الجهاز الفني، ويتابع بكل دقة التدريبات، ويعقد اجتماعات متواصلة بالفيديو للوقوف على كل كبيرة وصغيرة عن الفريق الموجود في النيجر استعدادا لمواجهة سونديب.

وأكد أن جميع الفرق تسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية مع الأهلي، وهو حق مشروع ولكن الأهلي أيضا لديه هدف جديد في بطولة جديدة.

ووجه قمصان الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، بعد السفر إلى النيجر بطائرة خاصة وتوفير كل سبل الراحة للفريق.

وشدد مدرب الفريق على أن الأهلي خاض مرانا قويا يوم الاثنين على ملعب المباراة، وأن الأمور تسير بشكل جيد مع الأهلي في نيامي.

وتحدث قمصان عن الغيابات في صفوف الفريق، مشيرا إلى أن هناك غيابات كثيرة، ولكن الجهاز الفني لديه ثقة كاملة في جميع اللاعبين.

وأشار المدرب المساعد إلى أن الجهاز الفني نجح في الحصول على مواجهات سابقة لفريق سونديب، للوقوف على الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة الفريقين.

وتطرق قمصان للحديث عن ملعب المباراة، مؤكدا أن الأهلي اعتاد على مثل هذه الملاعب، التي غالبا ما يكون هناك صعوبة في أرضيتها، وأن الفريق البطل يلعب تحت أي ظروف وضغوط، فخبرات اللاعبين قادرة على التعامل مع أي صعوبات تواجه الفريق خارج أرضه.

وواصل قمصان حديثه قائلا: "نسير خطوة بخطوة، يوم الأربعاء المقبل الفريق أمامه بداية جديدة في دوري أبطال إفريقيا، وهناك حالة من التركيز الشديد في هذه المواجهة، وعلى المستوى المحلي حقق الفريق انتصارين في بطولة الدوري".

واختتم سامي قمصان حديثه بالتأكيد أن هناك تواصلا مستمرا مع جميع اللاعبين في مصر سواء المصابين، أو الثلاثي الذي لم تشمله قائمة الفريق في النيجر، بعد إيجابية مسحة كورونا التي أجراها الفريق في القاهرة.