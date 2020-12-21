وردة يتحرر من قناعه ويسجل في تعادل مثير بين فولوس وأيك

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 22:33

كتب : FilGoal

عمرو وردة - فولوس

تعادل فولوس أمام مضيفه أيك أثينا بهدفين لكل طرف، بالملعب الأولمبي، في الجولة 13 من الدوري اليوناني.

وشارك عمرو وردة في المباراة كاملةً، وسجّل هدف فريقه الثاني.

ليرفع فولوس رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، ويرفع أيك أثينا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع.

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وبدأ وردة المباراة مرتديا واقي وجه بسبب إصابة تعرض لها في الأنف، قبل أن يخلعه، ولسوء حظه ارتطمت الكرة مرتين بأنفه في الدقائق القليلة التالية.

أول أهداف المباراة المثيرة سُجل في الدقيقة الثالثة عن طريق السويدي معمر تانكوفيتش لفريق أيك.

قبل أن يدرك الأرجنتيني فرانكو فيراري التعادل لـ فولوس في الدقيقة 16.

فولوس تقدّم لأول مرة في النتيجة بالدقيقة 34 برأسية وردة الذي استقبل عرضية متقنة من خوليان بارتولو، وأودعها الشباك ببراعة.

ليسجّل وردة ثاني أهدافه هذا الموسم، والأول له منذ شهر أكتوبر الماضي.

لكن الإيراني كريم أنصاري فرد سجّل التعادل لـ أيك أثينا في الدقيقة 70.

المباراة عرفت 3 بطاقات حمراء في الدقائق التالية، إذ غادر باولينيو ويفين شاكوف من صفوف أيك أثينا في الدقيقتين 74 و88، في مقابل رودريجو كولومبو من صفوف فولوس بالدقيقة 85.

وكان وردة سببا في حصول شاكوف على البطاقة الحمراء بعد أن ضربه الأخير في رأسه أثناء سقوطه أرضا.

عمرو وردة
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