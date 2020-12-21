عبد الحفيظ: نتعامل مع مواجهة سونديب بكل جدية.. ونشكر الخطيب على توفير طائرة خاصة

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على أن ناديه يحترم فريق سونديب بطل النيجر، الذي ظهر على الساحة الإفريقية منذ فترة قصيرة، واستطاع المشاركة في دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة، ولكن هذا الأمر لا يقلل نهائيا من الفريق وطموحه المشروع في تحقيق نتائج إيجابية.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي أن هناك اهتماما كبيرا من الجهاز الفني بمواجهة سونديب، خاصة أنها ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا الذي يمثل تحديا جديدا للفريق في المرحلة الحالية والمقبلة في مشواره للبحث عن لقب جديد، وبطولة تضاف إلى سجلات البطولات التي حققها الأهلي على مستوى إفريقيا.

وأوضح مدير الكرة في الأهلي أن الأمور تسير بشكل جيد في النيجر، وأن البعثة وصلت بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 6 ساعات، وخاض الفريق مرانه الأول على ملعب المباراة في العاصمة نيامي، بعد تعذر إقامة المران الرئيسي غدا على نفس الملعب الذي يستضيف مباراة في بطولة الكونفدرالية.

وأشاد عبد الحفيظ رئيس بعثة الأهلي في النيجر بزيارة محمد شيجا، رئيس نادي سونديب لمقر بعثة الأهلي في نيامي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تؤكد الرقي والاحترام المتبادل بين الطرفين، وتعكس صورة متوقعة لدولة النيجر وإدارة سونديب، التي سوف تلقى احتراما وتقديرا في القاهرة.

وواصل عبد الحفيظ حديثه قائلا:"رئيس نادي سونديب نقل تحياته إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وأكد أنه سيكون موجودا مع بعثة سونديب في مباراة العودة".

وواصل مدير الكرة مشددا على أن جميع المسؤولين في النادي حريصون على سمعة الأهلي في قارة إفريقيا، وهو ما يأتي في مقدمة اهتمامهم قبل الحديث عن الجانب الفني والمواجهات مع فرق القارة، التي لا تخرج عن كونها مباراة في كرة القدم، ولكن تبقى العلاقات والروابط في مقدمة اهتمام الأهلي.

وأشاد عبد الحفيظ بقرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، والخاص بسفر بعثة فريق الكرة بطائرة خاصة إلى النيجر، مؤكدا أن هذا القرار رفع عن كاهل الفريق عناء ومشقة السفر العادي، في رحلة كان مقدرا لها ما يقرب من 15 ساعة يتخللها ترانزيت في أديس أبابا، فيما اختصرت الطائرة الخاصة الرحلة في أقل من 6 ساعات.

وتطرق مدير الكرة للحديث عن الغيابات في صفوف الفريق، قائلا إن الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة في جميع اللاعبين، قبل مواجهة سونديب، التي يبحث خلالها الأهلي عن تحقيق نتيجة تساعده في مباراة العودة، وقطع خطوة نحو التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واختتم سيد عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد أن هناك حالة من التركيز في مواجهة سونديب، وأن الأهلي اعتاد أن يكون تفكيره منصبا على الخطوة الأولى، وبعد الانتهاء منها يتم التفكير في الخطوة الثانية، التي تتمثل في المباريات المقبلة للفريق.