مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: اتصالات مع عدة مدربين لخلافة ريكاردو من بينهم ديسابر

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 21:56

كتب : ياسر الشريف

بيراميدز - ديسابر

بدأ نادي الإسماعيلي اتصالاته مع عددا من المدربين لتعيين أحدهم مديرا فنيا للفريق خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو.

وأعلن الإسماعيلي إقالة ريكاردو من منصبه بعد الخسارة أمام الجونة في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وكشف مصدر مسؤول داخل الإسماعيلي لـFilGoal.com: "الإدارة بدأت فورا الاتصالات مع عدة مدربين أجانب".

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وأضاف "الإعلان عن المدير الفني الجديد سيكون خلال الساعات المقبلة".

وأتم تصريحاته "سيباستيان ديسابر المدير الفني الأسبق للإسماعيلي أيضا من بين هذه الأسماء".

وتولى ديسابر تدريب الإسماعيلي خلال موسم 2017/2018 قبل أن يرحل لتدريب منتخب أوغندا، ثم تولى تدريب بيراميدو والوداد المغربي، والآن غير مرتبط بتدريب أي فريق.

ويعد ريكاردو هو أول مدرب يرحل عن فريقه في الدوري المصري هذا الموسم.

وسبق لـ ريكاردو تولي تدريب الإسماعيلي في ولايتين، وحقق نجاحا كبيرا في الأولى عندما قاد الفريق للمنافسة على لقب الدوري الممتاز حتى النفس الأخير أمام الأهلي في 2008\2009.

وعاد ريكاردو لقلعة الدراويش في سبتمبر بنهايات الموسم الماضي، لكنه لم يعرف طعم الانتصار إلا مرتين من أصل 10 مباريات قاد فيها الإسماعيلي بولايته الأخيرة، في مقابل 4 هزائم.

الإسماعيلي الدوري المصري
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