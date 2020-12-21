بعد 11 عاما من هيمنة ميسي ورونالدو.. بنزيمة أفضل لاعب في الدوري الإسباني 2020

حصد كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد جائزة "ألفريدو دي ستيفانو" كأفضل لاعب في الدوري الإسباني موسم 2019\2020.

وتُقدَم الجائزة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، ويتم اختيار الفائز بناءً على تصويت الجماهير.

وأنهى بنزيمة هيمنة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو التي استمرت 11 موسما متتاليا.

الجائزة انطلقت موسم 2007\2008 وتوج بها راؤول جونزاليس على حساب سيرخيو أجويرو وإيكر كاسياس.

لكن بعدها، حصد ميسي الجائزة 7 مرات، بينما فاز رونالدو في 4 مناسبات، قبل أن تنتهي الهيمنة على يد بنزيمة.

وتألق بنزيمة في الموسم الماضي وقاد ريال مدريد للقب الدوري، بتسجيله 21 هدفا في 37 مباراة، بالإضافة إلى صناعته 8 أهداف، ليحل ثانيا في سباق الهدافين خلف الأسطورة ميسي.

وصرّح بنزيمة عند تسلُم الجائزة: "الجائزة تعني الكثير لي، أشعر بالفخر والسعادة، هذا نتاج عمل في النادي يمتد منذ 2009، أنا راضٍ للغاية عما قدمته".

وتابع: "قضيت العديد من السنوات في ريال مدريد، وسأعمل دائما من أجل مساعدة الفريق".

وأكمل: "رونالدو وميسي لاعبان من مستوى مختلف، فازا بالعديد من الجوائز الفردية، وأشعر بالفخر لفوزي بهذه الجائزة بعدهما".

وأتم: "كنت لأهدي هذه الجائزة إلى العديد من زملائي، سيرخيو راموس على سبيل المثال بعد أن قدّم موسما عظيما. لا أنظر إلى لاعبي الفرق الأخرى، أهتم فقط بزملائي".

وتحمل الجائزة اسم دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد في الخمسينيات والستينيات، وأحد أنجح وأهم اللاعبين في تاريخ الدوري الإسباني.