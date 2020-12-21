في القمة - سمير كمونة لـ في الجول: التشكيل الأساسي يجهز الأهلي لمواجهة الزمالك بشكل أفضل

يرى سمير كمونة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن اللعب بالتشكيل الأساسي أمام سونديب بطل النيجير سيجهز اللاعبين للقمة ضد الزمالك.

ويلعب الأهلي ضد بطل النيجير يوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وذلك قبل أيام من مواجهة الزمالك في قمة الدور الأول للدوري المصري.

FilGoal.com توجه لنجوم الأهلي والزمالك السابقين لسؤالهم عن كيف يستعد قطبي الكرة المصرية لهذه القمة، وهل من الممكن إراحة عددا من اللاعبين الأساسيين في مباريات إفريقيا من أجل القمة.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في ملعب برج العرب.

وقال كمونة لـFilGoal.com: "بالطبع يجب أن يلعب الأهلي بالعناصر الأساسية والتغييرات يجب أن تكون في أضيق الحدود على التشكيل الأساسي".

وأضاف "نرى كبار الفرق الأوروبية تلعب بكل الأساسيين في كل المواجهات رغم الفارق الزمني القصير بين المباريات".

وأكمل "أما عن غياب أفشة وعمرو السولية، فالأنسب لتعويض الأول هو كهربا والثاني أليو ديانج".

وواصل "الأهلي يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين والمشوار لا يزال طويلا في إفريقيا، ولكن من الصعب إراحة جميع الأساسيين دفعة واحدة".

واختار سمير كمونة تشكيل الأهلي من وجهة نظره لهذه المباراة كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – ديانج – كهربا.

الهجوم: طاهر محمد – محمد شريف – جيرالدو.

ويغيب عن الأهلي الثنائي أفشة والسولية بسبب إصابته بفيروس كورونا، بجانب رامي ربيعة والمدرب بيتسو موسيماني.