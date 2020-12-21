المصري يوقف انتصارات أسوان بثلاثية

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 21:20

كتب : FilGoal

المصري - أسوان

سجل المصري البورسعيدي فوزه الأول هذا الموسم في الدوري بالانتصار على أسوان.

تغلب المصري على أسوان بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

ورفع المصري رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطة عن الصدارة.

أخبار متعلقة
نادي المصرية للاتصالات يطلق "رعد" .. أول فريق مصري للرياضة الإلكترونية تحت مظلة كيان رياضي رسمي مجاهد: ننسق مع وزارة الرياضة وفيفا لمصلحة الكرة المصرية.. يجب رفض محاولات إثارة البلبلة مواعيد مباريات الإثنين 21 ديسمبر 2020.. أسوان يواجه المصري وتشيلسي ضد وست هام عالم محمد صلاح .. شاهد هدفين النجم المصري وملخص الفوز على كريستال بالاس بسباعية

أما أسوان فتوقفت انتصاراته وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين في شوط الفرص الضائعة.

وكاد المصري أن يسجل في الدقيقة الثامنة بعد عرضية متقنة من محمد عنتر وصلت إلى رأس مصطفى سلطان لكن حولها فوق عارضة المرمى الخالي بغرابة.

وفي الدقيقة 35 أنقذ أحمد مسعود مرمى المصري ببراعة بعد التصدي لانفراد تام لفريق أسوان.

وفي الشوط الثاني ظهر المصري أكثر تماسكا وافتتح محمد عنتر التسجيل في الدقيقة 62.

ووسط محاولات أسوان لإدراك التعادل نجح أحمد جمعة في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70 ليؤمن نقاط المباراة.

وقتل عمر كمال عبد الواحد المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة من أحمد رفعت حولها رأسية داخل الشباك الخالية.

ويلعب المصري أمام مصر للمقاصة في مباراته المقبلة، بينما يواجه أسوان فريق الجونة.

الدوري المصري المصري البورسعيدي أسوان
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد 11 عاما من هيمنة ميسي ورونالدو.. بنزيمة أفضل لاعب في الدوري الإسباني 2020 9 دقيقة | الدوري الإسباني
في القمة - سمير كمونة لـ في الجول: التشكيل الأساسي يجهز الأهلي لمواجهة الزمالك بشكل أفضل 18 دقيقة | الدوري المصري
المصري يوقف انتصارات أسوان بثلاثية 18 دقيقة | الدوري المصري
الضحية الأولى في الدوري.. الإسماعيلي يطيح بـ ريكاردو بعد السقوط أمام الجونة 40 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – مشاركة كل اللاعبين في أول تدريب بالنيجر ومحاضرة فنية 50 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بمشاركة حجازي.. تعادل جديد لـ اتحاد جدة في الدوري السعودي 54 دقيقة | السعودية
ماركا: الحرس القديم سلاح زيدان لتحول جذري في ريال مدريد خلال 20 يوما ساعة | الدوري الإسباني
نادي المصرية للاتصالات يطلق "رعد" .. أول فريق مصري للرياضة الإلكترونية تحت مظلة كيان رياضي رسمي ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 2 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي 3 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر 4 محمد إبراهيم يتحدث عن هدف كليوباترا و"موهبة صالح لا تتواجد في أي أحد"
قد ينال إعجابك