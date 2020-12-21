المصري يوقف انتصارات أسوان بثلاثية

سجل المصري البورسعيدي فوزه الأول هذا الموسم في الدوري بالانتصار على أسوان.

تغلب المصري على أسوان بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

ورفع المصري رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطة عن الصدارة.

أما أسوان فتوقفت انتصاراته وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين في شوط الفرص الضائعة.

وكاد المصري أن يسجل في الدقيقة الثامنة بعد عرضية متقنة من محمد عنتر وصلت إلى رأس مصطفى سلطان لكن حولها فوق عارضة المرمى الخالي بغرابة.

وفي الدقيقة 35 أنقذ أحمد مسعود مرمى المصري ببراعة بعد التصدي لانفراد تام لفريق أسوان.

وفي الشوط الثاني ظهر المصري أكثر تماسكا وافتتح محمد عنتر التسجيل في الدقيقة 62.

ووسط محاولات أسوان لإدراك التعادل نجح أحمد جمعة في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70 ليؤمن نقاط المباراة.

وقتل عمر كمال عبد الواحد المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة من أحمد رفعت حولها رأسية داخل الشباك الخالية.

ويلعب المصري أمام مصر للمقاصة في مباراته المقبلة، بينما يواجه أسوان فريق الجونة.