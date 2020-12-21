بمشاركة حجازي.. تعادل جديد لـ اتحاد جدة في الدوري السعودي

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 20:44

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - انحاد جده - الشباب - البطولة العربية

تعادل اتحاد جدة للمرة الخامسة في الدوري السعودي وهذه المرة أمام الرائد ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة.

وشارك أحمد حجازي المحترف المصري في المباراة بالكامل والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن التعاون صاحب المركز الرابع.

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ويعتبر ذلك التعادل هو الخامس لاتحاد جدة في تسع مباريات بالدوري بعد فوزه في ثلاث مرات وخسارته مرة واحدة.

وبتلك المباراة خاض حجازي مباراته السابعة مع اتحاد جدة في الدوري السعودي ولم يذق معهم طعم الخسارة.

وحافظ اتحاد جدة على نظافة شباكه للمرة الثالثة في وجود حجازي بالدوري السعودي.

اتحاد جدة السعودي احمد حجازي
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