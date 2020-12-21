نادي المصرية للاتصالات يطلق "رعد" .. أول فريق مصري للرياضة الإلكترونية تحت مظلة كيان رياضي رسمي

أعلن نادي المصرية للاتصالات عن إطلاق فريق "رعد"، ليكون الذراع الإلكتروني للنادي، وأول فريق مصري للرياضة الإلكترونية يقع تحت مظلة كيان رياضي رسمي، يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي تحظى به الرياضة الإلكترونية في مصر، والدعم الكبير الذي توليه الحكومة لهذه الرياضة الجديدة باعتبارها مستقبل صناعة الرياضة في مصر.

وقد لاقت الرياضة الإلكترونية اهتمامًا كبيرًا في العالم كله، خاصة مع ما شهدته من تطور كبير خلال السنوات العشر الماضية، حيث تحولت من مجرد هواية تجذب أنظار الشباب إلى صناعة كبيرة تقدر بملايين الدولارات، وتقام لها مسابقات عالمية يسعى إلى المشاركة فيها الكثير من اللاعبين والمدربين المحترفين والرعاة من مختلف القطاعات، لتصبح رياضة عالمية بمقومات متكاملة.

وفي هذا الإطار تحرك نادي المصرية للاتصالات نحو هذه الرياضة الجديدة ليكون أول نادي مصري يستثمر في مجال الرياضة الإلكترونية بحجم استثمارات كبير هو الأول من نوعه في مصر. وذلك بهدف إحداث تغيير حقيقي في مجال الرياضة الإلكترونية في البلاد، ورعاية المواهب المحلية في هذا المجال، وتمثيل مصر بشكل احترافي في المسابقات الإقليمية والعالمية.

وقد بدأ فريق "رعد" بالفعل في التعاقد مع أفضل المدربين واللاعبين في السوق المصري، ليتم الإعلان قريبًا عن القائمة الكاملة للفريق الذي سينافس في المسابقات المحلية والعالمية في خمس ألعاب وهي (FIFA-PUBG Mobile-Fortnite-Valorant-League of Legends).

وسوف يكون مقر الفريق مُجهزًا للرياضة الإلكترونية ومُزودًا بأحدث أجهزة الألعاب والمعدات اللازمة، ومُصممًا وفقًا لمعايير التصميم العالمية.