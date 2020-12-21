قائمة برشلونة – استمرار غياب ديمبيلي أمام بلد الوليد

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 19:52

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن قائمة فريقه لمباراة بلد الوليد غدا الثلاثاء في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواصل غياب عثمان ديمبيلي القريب من التعافي الكامل من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرا.

فيما يتواصل غياب أصحاب الإصابات الطويلة: جيرارد بيكيه، أنسو فاتي، سيرجي روبيرتو.

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ويحتل برشلونة المركز الخامس في الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة من 13 مباراة، بفارق 8 نقاط عن ثنائي الصدارة أتليتكو مدريد وريال مدريد.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إينياكي بينيا

الدفاع: كليمنت لونجليه – رونالد أراوخو – أوسكار مينجيزا – صامويل أومتيتي – سيرجينيو ديست – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – ميراليم بيانيتش – كارليس ألينيا – ريكي بويج – فيليبي كوتينيو – بيدري – فرانسيسكو ترينكاو

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت

برشلونة كومان الدوري الإسباني في إسبانيا
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