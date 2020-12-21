انتهت في الدوري - المصري (3) - (0) أسوان.. نهاية المباراة

يواجه المصري فريق أسوان على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

أسوان بالعلامة الكاملة بست نقاط من مباراتين بينما المصري تعادل في أول جولتين.

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نهاية المباراة

ق84 جوووول عمر كمال يسجل الثالث بعد عرضية رائعة من أحمد رفعت

ق70 جوووول أحمد جمعة يسجل الثاني

ق62 جوووول محمد عنتر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 أحمد جمعة يفشل في السيطرة على تمريرة عنتر ومدافع أسوان يحول الكرة إلى ركلة ركنية

ق35 أحمد مسعود ينقذ مرمى المصري ويتصدى لانفراد تام

ق8 عرضية من محمد عنتر تمر من حارس أسوان وتصل إلى مصطفى سلطان لكن يهدرها بغرابة برأسية أعلى العارضة

انطلاق المباراة