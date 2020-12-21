في القمة - مجدي عبد الغني لـ في الجول: يجب أن يريح الأهلي الأساسيين في لقاء إفريقيا قبل مواجهة الزمالك

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 19:23

كتب : بسام أبو بكر

كهربا - محمد شريف - الأهلي - غزل المحلة

يرى مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ضرورة إراحة لاعبي الفريق الأحمر الأساسيين عند مواجهة سونديب بطل النيجير.

ويلعب الأهلي ضد بطل النيجير يوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وذلك قبل أيام من مواجهة الزمالك في قمة الدور الأول للدوري المصري.

FilGoal.com توجه لنجوم الأهلي والزمالك السابقين لسؤالهم عن كيف يستعد قطبي الكرة المصرية لهذه القمة، وهل من الممكن إراحة عددا من اللاعبين الأساسيين في مباريات إفريقيا من أجل القمة.

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ويواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في ملعب برج العرب.

وقال عبد الغني لـFilGoal.com: "أرى أن الأهلي سيلعب ضد منافس ضعيف في بداية المشوار، لذلك من الأفضل إراحة بعض الأساسيين للحفاظ عليهم قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري".

وأضاف "وفي حالة تعثر النتيجة سيدفع الجهاز الفني بالأساسيين".

وبسؤاله من يعوض الثنائي محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية قال: "قائمة الأهلي تضم قرابة الـ30 لاعبا وبها الكثير من العناصر المميزة القادرة على تعويض غياب أي لاعب".

وجاء التشكيل الأنسب للأهلي في هذه المباراة من وجهة نظر مجدي عبد الغني كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – محمود وحيد.

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – أحمد رمضان بيكهام.

الهجوم: طاهر – محمد شريف – صلاح محسن.

ويغيب عن الأهلي الثنائي أفشة والسولية بسبب إصابته بفيروس كورونا، بجانب رامي ربيعة والمدرب بيتسو موسيماني.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
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