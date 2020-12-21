بيرلو: ديبالا يعود وأرثور خارج مباراة فيورنتينا

كشف أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس عن عودة باولو ديبالا وغياب أرثور عن مواجهة فيورنتينا.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ولم يسافر ديبالا مع فريق يوفنتوس في رحلته إلى بارما السبت الماضي خلال الدوري الإيطالي بسبب إصابة عضلية.

ومن المفترض أن يتواجد ديبالا في قائمة يوفنتوس لمواجهة فيورنتينا غدا الثلاثاء.

وقال بيرلو لقناة يوفنتوس: "ديبالا تدرب قليلا مع المجموعة، سيكون قادرا على الانضمام إلينا في المباراة".

وأضاف "يشعر ديميرال بتحسن فيما سنفتقد أرثور لأنه لا يزال يشعر بالألم بعد إصابته أمام أتالانتا".

وعن مواجهة تشيزاري برانديلي مدرب فيورنتينا أجاب "لدي ذكريات رائعة معه وقت قيادته لإيطاليا، وصلنا إلى نهائي أوروبا ولعبنا كأس العالم وكأس القارات".

وتابع "كلانا من بريشيا ونعرف بعضنا البعض جيدا، هو مدرب جيد وأنا سعيد برؤيته".

وواصل "فيورنتينا يمر بأوقات عصيبة لكنهم فريق جيد للغاية، سيدافعون بعمق ويعتمدون على الهجمات المرتدة، يجب أن نكون حذرين".

وأتم تصريحاته "حققنا الفوز في ثلاث مباريات من أخر أربع مواجهات بالدوري، يجب أن تكون هذه هي روح كل مباراة".

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في الدوري الإيطالي بعد مرور 13 جولة برصيد 27 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ميلان المتصدر.